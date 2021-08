Após posse de presidente do Irã, EUA pedem breve retorno ao acordo nuclear

05/08/2021 | 15:50



Os Estados Unidos pedem que o Irã volte às negociações pelo retorno ao acordo nuclear "em breve", afirmou nesta quinta, 5, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Em coletiva de imprensa, questionado sobre qual era a mensagem do governo ao novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, o porta-voz indicou que "retornar ao acordo é do interesse da nossa segurança nacional".

Segundo Price, a mensagem à nova administração iraniana é a mesma da destinada às anteriores, e é uma visão de que o país irá agir para que a nação persa não obtenha armamentos nucleares. Por sua vez, lembrou que "as negociações não podem seguir indefinidamente", e que a oportunidade de alcançar um acordo mútuo "não irá durar para sempre". Sem colocar "um prazo", o porta-voz preferiu destacar que o tema é "uma prioridade" para a administração.