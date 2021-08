Osaka, no Japão, aposta na diversidade para atrair público LGBT

Redação

Osaka, no Japão. vem desenvolvendo diversas iniciativas para atrair viajantes LGBT. Graças a uma parceria com a IGLTA, Associação Internacional de Turismo LGTB, a cidade promove, há alguns anos, uma série de experiências com foco na diversidade.

É o caso do Mês do Orgulho, que neste ano será realizado em outubro, mas já teve um pontapé inicial com o lançamento do primeiro saquê LGBT do mundo, o One Cup Rainbow. A bebida está sendo vendida em diversos bares e restaurantes da cidade, que se autodenomina a capital LGBT do Japão, com parte das vendas doada para a Rainbown Party, a parada que promete colorir o destino em outubro.

Diversidade em Osaka, no Japão

Em 1989, Osaka, no Japão, promoveu a primeira festa drag queen do país, a Diamonds Are Forever. O evento mantém-se vivo até hoje, mas agora é promovido em Kyoto. O Mês do Orgulho, em outubro, passou a ser celebrado em 2006. O destino também é o lar do primeiro distrito governamental japonês a apoiar oficialmente os direitos humanos LGBT.

Hoje com mais de cem bares gays, dez lésbicos e uma vida noturna agitada por pessoas trans, Osaka, no Japão, aposta em projetos como o Open Arms. A ideia visa apoiar provedores de serviços locais e profissionais LGBT a desenvolver novas experiências de turismo para a cidade, ajudando-a a se tornar ainda mais diversa e sustentável.

O que fazer em Osaka, no Japão

Confira três entre as principais atrações de Osaka, no Japão: