Eduardo Moscovis é internado no Rio de Janeiro com Covid-19

05/08/2021 | 14:10



Eduardo Moscovis está internado no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com Covid-19, segundo informações do colunista Ancelmo Gois. No entanto, ainda de acordo com o jornalista, o quadro de saúde do ator evolui bem.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator ainda não foi encontrada para confirmar as informações.

Lembrando que o trabalho mais recente de Moscovis foi o Brandão, da série Bom dia, Verônica, da Netflix.