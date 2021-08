GCM Ribeirão Pires recebe duas novas viaturas

Da Redação



05/08/2021 | 14:04



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ribeirão Pires recebeu, nesta quinta-feira (5), duas novas viaturas para reforçar as rondas pela cidade. A cerimônia de entrega foi realizada na sede da GCM e contou com a presença do prefeito Clóvis Volpi (PL), do vice-prefeito Amigão D’Orto (PSB), além do Secretário de Segurança, Coronel Carmo Jr e do comandante da GCM, Sandro Torres.

Os veículos já têm funções definidas: um deles será usado na ronda escolar, com o objetivo de garantir a segurança de estudantes e trabalhadores das unidades escolares. O outro, fará parte da equipe de patrulha Maria da Penha, que auxiliará mulheres vítimas de agressões.