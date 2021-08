Víuva de MC Kevin afirma que amigos teriam induzido artista a se jogar da varanda

05/08/2021 | 13:10



Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, deu um novo depoimento em uma delegacia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sobre a morte do funkeiro.

De acordo com o jornal Extra, ela disse acredita que MC VK, amigo de Kevin, e um outro amigo, chamado Jhonatas Augusto, teriam induzido, de forma não intencional, que Kevin se jogasse da varada no dia 16 de maio.

Ela acredita que os dois queriam ter relações sexuais com Bianca, que estava no quarto com Kevin no momento em que ele caiu da varanda e morreu, mas não tinham dinheiro para pagar pelo programa. Eles, então, teriam inventado que ela estava chegando para que Kevin deixasse o quarto.

Recentemente, uma nova testemunha no caso afirmou que Kevin foi incentivado a pular, contrariando os indícios de que a morte do artista havia sido um acidente.