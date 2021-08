Mano a Mano: Spotify terá podcast original com Mano Brown

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/08/2021 | 12:18



Mano Brown, um dos artistas mais relevantes do cenário musical nacional, vai lançar o podcast Original Spotify Mano a Mano. Gratuito, o programa ainda não tem data de estreia – de acordo com a plataforma de streaming, será “em breve”.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

“A ideia do podcast Original Spotify Mano a Mano é trazer diferentes ideias e pensamentos por meio de conversas com convidados diversos, controversos, amados, odiados… Vocês decidem”, resume Mano Brown.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas

Em Mano a Mano, o rapper e compositor tem um papo reto com personalidades que vão além do cenário musical. Esporte, política, religião, sociedade e cultura são outras áreas que Brown vai explorar com seus convidados. De acordo com o Spotify, trata-se de um podcast que terá universo plural e diverso, sem filtro de ambos os lados: para ouvir e ser ouvido, e para ampliar a visão e o debate.

Mano a Mano: conheça Mano Brown

Há mais de 30 anos, Mano Brown iniciou uma trajetória que ganharia proporções e relevância para além do rap, da música e da cultura. Uma das vozes de maior impacto no Brasil, o artista divide a sua carreira em um momento solo e o outro ao lado dos Racionais MC’s.

Com o grupo, Mano Brown rodou o país – no período pré-pandemia – com a turnê em comemoração às três décadas de história compartilhada dom Kl Jay, Ice Blue e Edi Rock. O show, inclusive, foi registrado e deve ser lançado em um formato de ao vivo.

Já o trabalho-solo de Brown fez bastante barulho em 2016, quando ele colocou na rua o disco Boogie Naipe, no qual celebra a black music brasileira; e mais músicas estão a caminho. Atualmente, ele se dedica ao lançamento do Original Spotify Mano a Mano.