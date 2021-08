Tiago volta a falar sobre aumento peniano e revela perrengue ao ser parado em blitz: - O cara pegou aqui em mim

05/08/2021 | 12:11



O cantor Tiago, da dupla com Hugo, deu o que falar ao revelar que faria uma cirurgia de aumento peniano e também ao admitir que o término com a namorada foi, em parte, relacionado ao procedimento. Já na noite da última quarta-feira, dia 4, o artista participou do programa The Noite e voltou a falar sobre o assunto - além de revelar que passou por uma situação inusitada por conta da cirurgia!

Durante o bate-papo com Danilo Gentili, Tiago entregou que o resultado do procedimento é realmente perceptível e admitiu que, no começo, não botava fé que a cirurgia realmente cumpriria a promessa:

- Você percebe a diferença na hora. É um negócio surreal. De você falar: Massa! É possível realmente, não é conversinha mole, não. As pessoas pensam que é impossível, eu também pensava, mas não é.

O cantor também conta que não se importa com as críticas e comentários ofensivos dos internautas, e garante que não fez a cirurgia por ser inseguro quanto ao tamanho de seu pênis, mas sim para se sentir melhor consigo mesmo. Apesar disso, ele ressalta que os homens não devem se deixar abater pelas preocupações em relação ao tamanho, mas que também não devem ter vergonha de optar pelo procedimento:

- Muita gente acha que eu falo sobre a estética como defesa para esconder alguma coisa. Mas não é isso, se não eu não teria divulgado. Era para melhorar. É importante que as pessoas saibam que não existe um tamanho determinante para a sua felicidade, para o seu prazer ou que sempre vai agradar. Não necessariamente você será um Kid Bengala, com todo respeito ao Kid Bengala. Nem sempre isso é sinônimo de prazer e felicidade? Não ache que isso seja o maior dos seus problemas. Não é. Mas você tem como buscar a solução disso, de uma forma que te satisfaça e te deixe bem.

Tiago conta, então, que acabou passando por uma situação um pouco constrangedora ao ser parado por um policial e ter que explicar que havia passado por uma cirurgia na região íntima! Ele descreve que foi parado por uma blitz em um procedimento de rotina - mas que, ao ser revistado, teve que alertar o agente para que tomasse cuidado:

- Os caras falaram: Mão na cabeça. Na hora em que o cara pegou aqui em mim eu falei: Irmão, eu fiz uma cirurgia. Eles reconheceram a gente, foram super educados, mas é o procedimento da polícia.

Por fim, o cantor destaca que ainda há muito preconceito em relação ao procedimento, e afirma que a mentalidade das pessoas sobre isso precisa evoluir:

- Até provar que focinho de porco não é tomada, é um trem doido demais. Amanhã tenho certeza que nossos filhos, nossos netos, vão sofrer muito preconceito com isso. É uma tremenda bobagem. Nem sempre você vai fazer algo porque está mal. Às vezes você só quer melhorar. É só uma questão estética. Quis ir um pouco além. E tirar essa mentalidade das pessoas. Acorda!