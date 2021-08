Ator de Law & Order defende a esposa após polêmica sobre amamentação: Nós alimentamos Chanel com comida

05/08/2021 | 11:11



Parece que o ator e rapper Ice-T e sua esposa, Coco Austin, estão sendo julgados pela internet por conta de uma decisão relacionada à filha do casal, Chanel Nicole, de cinco anos de idade. Acontece que, recentemente, Coco falou sobre a amamentação da pequena em conversa com o US Weekly e admitiu que a criança ainda mama em seu peito.

Durante o bate-papo, Austin afirma que amamentar é um grande momento de vínculo entre mãe e filho, e entrega que Chanel ainda gosta dos seios. Apesar disso, ela garante que a pequena come outros alimentos normalmente e que, quando Nicole não quiser mais mamar, ela irá parar de amamentá-la:

Por que tirar isso dela? Se ela não quiser, tudo bem, é aí que você para. Mas não vou apenas dizer não.

Isso acabou atraindo questionamentos dos internautas, que afirmam que uma criança da idade dela não deveria mais ser amamentada. Diante disso, Ice T acabou respondendo a alguns dos comentários e fazendo algumas brincadeiras de teor sexual:

Novidades! Nós alimentamos Chanel com COMIDA... Ela só gosta de mamar nos seios da mãe de vez em quando... Eu também!

Um usuário do Twitter, no entanto, não achou graça e acabou rebatendo o rapper:

Isso é sexual e nojento. Uma criança de cinco anos de idade não deveria estar sendo amamentada. Que maneira de tornar isso estranho, cara.

O ator, é claro, não ficou calado:

Por que diabos você está preocupado com a MINHA FILHA? Isso que é estranho... Agora volte para o porão.

Coco Austin, por sua vez, agradeceu nas redes sociais pelo apoio que teria recebido de outras mães:

Recebendo muito amor das mamães que entendem a coisa dos seios em minhas plataformas de mídia social. Obrigada. O sentimento desse vínculo é indescritível.

Essa não é a primeira vez que o casal se envolve em polêmica por conta do assunto. Em 2020, Coco já tinha sido alvo de críticas e, na época, rebateu os comentários explicando que a alimentação de Chanel não era restrita ao peito:

Neste ponto da amamentação é apenas para conforto dela, e acredite em mim, a menina adora carne, então não é como se ela não estivesse comendo comida de verdade... Obrigado a todos que entendem meu ponto de vista... Vejo que a maioria está ansiosa para ficar do meu lado e eu também torço por vocês em sua jornada... Nós, mães, estamos conectadas.

Recentemente, a atriz ainda publicou uma foto da filha pouco depois de mamar e, na legenda, escreveu:

Os filhos de quem também ficam pendurados no peito como Chanel? Eu me sinto para sempre ligada a essa criança?