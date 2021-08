Cenas de sexo protagonizadas por Cauã Reymond em série vão parar em site de conteúdo adulto

05/08/2021 | 11:11



Cauã Reymond, Maria Casadevall e Sophie Charlotte estão tendo que lidar com uma situação bastante delicada! As cenas de sexo que eles fizeram na série Ilha de Ferro foram parar em um site de conteúdo adulto.

Na trama, Cauã vive Dante, um engenheiro de petróleo, que é casado com Leona, personagem de Sophie Charlotte, e que se envolve com Júlia, vivida por Maria Casadevall. O personagem mantém relações sexuais com as duas atrizes. Em um site de conteúdo adulto, as imagens dos atores foram descritas como selvagens e um dos vídeos já tem mais de dois milhões de visualizações.

A série estreia na Globo na segunda-feira, dia 9. Por enquanto, os atores não se pronunciaram sobre o ocorrido.