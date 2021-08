Tatá Werneck faz homenagem de aniversário para Bruna Marquezine e entrega: Ela tranquilamente faria um topless

05/08/2021 | 11:10



Na última quarta-feira, dia 4, foi comemorado o aniversário de Bruna Marquezine e é claro que Tatá Werneck não deixaria de homenagear a amiga na data especial. Acontece que, se tratando da humorista, a homenagem não poderia deixar de ser hilária!

No Instagram, Tatá decidiu compartilhar um vídeo que compila alguns erros de gravação de uma cena na qual as duas trabalharam juntas na novela Deus Salve o Rei. Nas imagens, é possível ver que as duas tiveram algum trabalho para conseguir gravar a tomada, já que não conseguiam parar de rir!

Já na legenda da publicação, Tatá falou sobre como ela e Bruna têm o costume de cuidar uma da outra e destacou que a atriz esteve ao seu lado durante inúmeros momentos difíceis. Além disso, ela lembrou quando as duas já moraram juntas no exterior, e disse que a morena às vezes esquece que é famosa:

Pus essa cena de erros nossos pra dar parabéns para a Bruna Marquezine porque sempre tivemos crise de riso juntas. Também já fizemos cena de tapa na cara. E até hoje me arde. Também já moramos juntas em Nova York. E ela já foi pro hospital comigo bêbada e tendo crise renal ao mesmo tempo. Ela também esteve comigo numa fase que foi muito difícil. E viajamos juntas algumas vezes. E eu precisava cuidar porque ela tranquilamente faria um topless e eu fiquei vigiando pra ver se não vinha gente, porque a Bru esquece totalmente que é a Bru.

A mãe de Clara Maria ainda destacou o carinho de Marquezine com sua filha, a quem chama carinhosamente de deusa, e destacou as saudades que tem da amiga, a quem não vê desde o início da pandemia da Covid-19:

E ela comprou as roupas mais lindas pra deusa porque sabia que eu provavelmente teria esquecido de comprar roupa bonita. Estamos há quase dois anos sem nos ver, mas quando nos encontrarmos eu quero rir, combinar viagem de um dia pro outro, e quero você pegue minha filha no colo agora que ela entende tudo. Porque eu vou dizer: Essa amiga é MUITO importante pra mamãe. Te amo, Bru! Eu estou sempre te admirando.