Ingram Micro Brasil lança programa de fidelidade para parceiros Microsoft Cloud

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/08/2021 | 10:48



Revendedores que já têm uma parceria de Microsoft Cloud na Ingram Micro Brasil têm mais um bom motivo para fazer negócios com a subsidiária brasileira. A partir de agora, será possível aproveitar o programa de fidelidade e relacionamento Accelerate, que recompensa o desempenho dos parceiros com prêmios e benefícios diversos.

O programa Accelerate funciona por meio de um ranking. Em um primeiro momento, as revendas são classificadas com base no número de negócios em produtos e serviços Microsoft (IASS e SAAS) concretizados. Os participantes são divididos em grupos e pontuados ao final de cada mês. O resgate dos prêmios será feito em duas janelas: entre janeiro e junho e de julho a dezembro.

Os benefícios vão desde orientação e desenvolvimento de peças digitais para auxiliar a entrada do parceiro no mercado, consultorias para melhorias em pontos chave da empresa, ferramentas de treinamento para desenvolvimento e especialização do time, até vouchers de descontos para eventos nacionais e internacionais exclusivos da Ingram Micro e de parceiros.

Os participantes também poderão ter recompensas como mentoria e direcionamento para o desenvolvimento de cases de sucesso, workshops técnicos ISVs Azure, treinamentos preparatórios para obtenção de certificações, vouchers multicash e consultoria de on-line de marketing em parceria com escola especializada.