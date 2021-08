Descubra quem são os pais famosos mais queridinhos da internet

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/08/2021 | 10:18



Com a pandemia de covid-19, o mundo da criação de conteúdo ficou mais restrito para dentro de casa e assuntos familiares. Por isso mesmo, influenciadores estão abrindo cada vez mais sua intimidade e trazendo pautas do dia a dia para seus seguidores. De acordo com a Winnin, uma martech que usa ciência de dados e inteligência artificial, o tema família e paternidade tem gerado bastante engajamento no Brasil. Tanto que alguns pais vem se destacando nas redes sociais. Conheça quem são eles.

Perfil focado em vídeos sobre família e paternidade, teve um crescimento de 2,5% no número de seguidores e 5,5% em likes entre maio e junho de 2021.

O ator e apresentador é referência quando o assunto são conteúdos sobre a rotina dos pais e paternidade. Registrou um aumento de 2,8% na quantidade de seguidores e 0,3% em likes no período.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

O perfil, que é bem famoso quando o assunto é esportes e futebol, vem dando espaço a postagens sobre família e gestação. Com isso, o integrante do canal Desimpedidos teve um crescimento de 1,4% nos seguidores e 0,3% nos likes entre maio e junho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Desimpedidos (@fred)

Outro nome que vem crescendo no mundo da paternidade é Christian Figueiredo. O influenciador posta vídeos focados em temas como família e gestação. O perfil teve um aumento de 1,6% entre os seguidores e 1,3% nos likes nos últimos meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christian Figueiredo (@christian_fig)

O canal O MUNDO DE NÓS TRÊS é destaque em conteúdos sobre pais LGBTQIA+. O perfil apresentou 0,4% de crescimento nos likes e 0,7% nos views do YouTube entre maio e junho.