Far Cry 5 de graça: jogo está disponível para download até 8 de agosto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/08/2021 | 09:18



Entre hoje (5) e domingo (8), jogadores poderão aproveitar Far Cry 5 de graça. O anúncio feito pela Ubisoft informa que, durante o período, será possível acessar o game completo, tanto na campanha solo quanto no modo cooperativo para dois players. A promoção está disponível para os consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, além de computadores, via Epic Games Store e Ubisoft Store.

A liberação do jogo de tiro em primeira pessoa, no entanto, ocorrerá em etapas. Veja quando o Far Cry 5 ficará de graça na sua plataforma preferida:

PC (via Ubisoft Store): 10h

PC (via Epic Games Store): 14h

PS5 e PS4: 16h01

Xbox Series X|S e Xbox One: 16h01

Ainda vale ressaltar que, como o Far Cry 5 de graça só durará o final de semana, os usuários que curtirem a experiência podem aproveitar para adquirir o jogo em definitivo por meio de descontos exclusivos para as Standard e Gold Edition. Neste contexto, será possível manter todo o progresso in-game realizado durante a ação promocional.

Os descontos separados por plataforma são:

PC (via Ubisoft Store): desconto de 85% na Standard Edition, 80% na Gold Edition e 70% no passe de temporada;

PC (via Epic Games Store): desconto de 80% na Standard Edition, 75% na Gold Edition e 50% no passe de temporada;

PS5 e PS4: desconto de 80% na Standard Edition, 75% na Gold Edition e 50% no passe de temporada;

Xbox Series X|S e Xbox One: desconto de 85% na Standard Edition, 80% na Gold Edition e 50% no passe de temporada.