Bianca Andrade faz primeiro ensaio do filho e encanta a web

05/08/2021 | 09:10



Prepare-se para morrer de fofura! Na noite da última quarta-feira, dia 4, Bianca Andrade fez todo mundo babar ao postar o primeiro clique do ensaio newborn do filho, Cris, que nasceu no dia 15 de julho.

Na imagem, o filho da empresária com o youtuber Fred aparece de óculos e debruçado em frente a um mini notebook.

Na legenda, a mamãe babona escreveu:

Aaaaaah eu num guento com esse nosso poderoso chefiiiiinho!