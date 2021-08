Aos 21 anos de idade, morre a Miss Rorainópolis, Vanessa Lays

05/08/2021 | 09:10



Vanessa Lays, que foi Miss Rorainópolis, morreu no dia 4 de agosto aos 21 anos de idade. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, que publicou um comunicado no Instagram:

A prefeitura de Rorainópolis lamenta profundamente o falecimento de Vanessa Lays, de 21 anos, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 4 de agosto. Vanessa, que já foi Miss Rorainópolis, era filha de dois servidores municipais: Francisco (o batata) e Weslandia. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos.

O perfil Miss Roraima Teen também lamentou a morte de Vanessa:

É com pesar que recebemos a triste notícia do falecimento da linda Miss Rorainópolis Teen 2016, Vanessa Lays. Nesse momento de pesar, nós da família Miss Roraima Teen nos solidarizamos com familiares e amigos.

Segundo o jornal G1, a jovem morreu em uma cirurgia de emergência para retirar um tumor do abdômen.