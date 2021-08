Israel lança ataques aéreos sobre o Líbano, em resposta a foguetes

05/08/2021 | 08:42



Israel provocou nesta quinta-feira (5) uma escalada em sua resposta aos foguetes lançados contra seu território nesta semana, ao realizar ataques aéreos sobre o Líbano. Em comunicado, o Exército israelense afirma que aeronaves dispararam contra locais de lançamento dos foguetes no dia anterior, bem como em mais um lugar anteriormente usado para disparar contra Israel. A emissora Al-Manar, do grupo militante xiita Hezbollah, afirmou que os ataques aéreos ocorreram às 2h da madrugada (pelo horário local), atingindo uma área vazia na vila de Mahmoudiya. Já um porta-voz do Exército israelense afirmou que o governo libanês é responsável pelo que ocorre em seu território - e advertiu para o risco de mais ataques de Israel no sul do Líbano. Fonte: Associated Press.