Pyong e Lucas Selfie estão na berlinda, participantes recebem mensagens dos familiares; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

05/08/2021 | 01:10



Após Mirella Santos ser eliminada em uma dinâmica surpresa, os participantes da Ilha Record ficaram com os nervos à flor da pele. Eleita por todos os exploradores como planta da edição, a Gêmea Lacração foi obrigada a deixar a disputa e se juntar a Dinei na Caverna do Exílio. Enquanto os dois exilados arquitetavam o plano para revirar o jogo, no episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 4, a segunda votação do programa rolou e duas celebridades foram direto para o Desafio de Sobrevivência.

Como comandante da equipe Esmeralda, a vencedora da semana, Nanah Mattos teve a responsabilidade de indicar alguém direto para a berlinda. A cantora decepcionou Dinei, que achou que a amiga votaria no Thomaz Costa, e escolheu Pyong.

- Essa pessoa poderia orquestrar coisas contra mim. Votando nessa pessoa, eu vou dar um tiro no meu pé, já que vai contra algo que eu falei antes. Só que eu vim aqui para ganhar, não vim aqui apenas para ser amiga, explicou Nanah.

- Ela foi tão defensora do Dinei. Disse que honraria o Dinei, por isso achei que ela não seria hipócrita, mas é o jogo, né. Foi uma escolha inteligente pois eu sou uma ameaça para todos aqui, rebateu o youtuber.

Já Lucas Selfie foi o mais votado pela casa e terá que duelar com hipnólogo no Desafio da Sobrevivência que vai rolar na próxima quinta-feira, dia 5, para descobrir quem será exilado do reality. E não parou por aí! A temperatura aumentou quando Dinei e Mirella, diretamente da caverna, tiveram o poder de indicar um explorador para revelar o voto - e também escolheram Pyong.

- Eu votei no Lucas, disparou.

- Opa, eu já esperava. Eu só não votei nele porque ele já estava indicado, respondeu Lucas.

Mas não é só de faísca que um reality sobrevive. Em homenagem ao Dia dos Pais, os participantes receberam mensagens dos familiares e a emoção rolou solta. Pyong até recebeu um vídeo para lá de fofo do filho Jake, narrado por Sammy Lee.