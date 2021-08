Bia Moço

05/08/2021



São Caetano reassumiu a liderança no ranking de aplicação de vacinas contra a Covid no Grande ABC, com 66,1% da população imunizada com uma dose e 34,9% com o ciclo completo. Assim, Santo André, que liderava a tabela desde 18 de julho, passa para a segunda posição, com 65,9% e 26,5%, respectivamente – veja o Vacinômetro completo na página 3.

Somente ontem, São Caetano ministrou 2.341 doses, chegando a 163.682 no total, sendo 107.101 na primeira aplicação e 56.581 reforços.



BALANÇO

As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 573 casos confirmados de Covid e 17 mortes decorrentes da doença. Os óbitos foram reportados pelas prefeituras de Diadema (oito), São Bernardo (sete), São Caetano (um) e Mauá (um). Desde o início da pandemia são 238.834 pessoas infectadas e 9.717 óbitos. Em contrapartida, 221.652 munícipes foram contaminados pelo coronavírus e se recuperaram da doença.