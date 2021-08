Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 00:01



No Dia do Padre – comemorado ontem em memória a São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes –, o bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini celebrou a missa crismal – também conhecida como a missa dos santos óleos ou missa da unidade –, na Paróquia Santo Antônio, na Vila Alpina, em Santo André.

A celebração é realizada tradicionalmente na Quinta-feira Santa, porém, o rito teve de ser adiado em virtude da pandemia. Ontem, cerca de 200 religiosos entre padres, sacerdotes, diáconos e seminaristas das três casas de formação (teologia, filosofia e propedêutico) estiveram presentes, mantendo distanciamento físico e o uso de máscara.

Em seu discurso, dom Pedro fez breve análise da superação das dificuldades vivenciadas pelos padres durante a pandemia e expressou gratidão a cada um dos presbitérios que conduzem os trabalhos nas paróquias e na igreja diocesana “pela coragem e perseverança, no zelo diante do sofrimento e riscos”, frisando que os religiosos estiveram atuando “firmemente na evangelização e na acolhida ao povo, principalmente o mais carente”.

“Vocês foram dedicados. Conseguimos com muita união sair bem em todos aspectos, tanto na caminhada espiritual do presbitério, na busca de sermos melhores, como na parte da administração. Tudo isso devemos a toda igreja no seu conjunto, mas inegavelmente a liderança dos sacerdotes foi fundamental. Que sejam realizados no ministério”, discursou o bispo.

Além da renovação das promessas sacerdotais, a missa crismal contou com o rito especial da bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos (batismo) e consagração do óleo do crisma, que serão usados nas diversas missas ao longo do ano. Nesta celebração também ocorreu o encerramento do ano vocacional diocesano (2019-2021), tempo que dom Pedro afirmou ser de reflexão e incentivo às vocações.



VÍTIMAS DA COVID

No dia do padre, quatro sacerdotes que atuavam há vários anos na Diocese de Santo André, responsável por todas as igrejas do Grande ABC, José Raschelle, José Roldan, Sante Collina e José Aguirre, foram homenageados depois de perderem a luta para o coronavírus durante a pandemia