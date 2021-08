Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 00:01



Com intuito de incentivar a participação de pelo menos 700 alunos no Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a unidade de Mauá da Elite Rede de Ensino promoveu na noite de ontem uma live para orientar os 850 alunos matriculados no colégio sobre o tema proposto para elaboração do texto, A Ciência como Luz na Escuridão.

O evento on-line também esteve disponível para a participação de discentes de outras instituições, já que o objetivo da escola era promover discussão aberta e dar dicas de como elaborar um bom texto.

Os alunos contaram com orientações dos professores Fabrício Vanderlei Martine (língua portuguesa), Michelle Zanini (redação), Thiago Santos (biologia) e Wagner Cieninga (sociologia e filosofia).

Coordenadora pedagógica da unidade, Daniela Tedesco Conceição explicou que a ideia da live nasceu na edição do Desafio de Redação do ano passado, quando a pandemia da Covid forçou que as escolas se adaptassem ao ensino remoto. “Nossa escola participa do concurso literário do Diário desde a primeira edição (há 14 anos). Antes (da pandemia), no ensino presencial a gente fazia aulões para orientar os estudantes. No ano passado, com atividades a distância, tivemos a ideia de promover a orientação on-line”, contou, afirmando que o método deu certo, tanto que dois alunos do colégio foram premiados – Brenda Vitória Campos Silva ficou em segundo lugar na categoria 2 e ganhou uma televisão, e João Pedro Mendes Peixoto da Silva ficou em primeiro lugar da cidade de Mauá, também da categoria 2, levando um tablet para casa.

“Nesse ano, com um pouco mais de experiência pelo ano passado, preparamos um evento ainda maior. Tivemos a participação de quatro dos nossos professores, justamente para incentivar a inscrição de cerca de 700 aluno e ajudá-los nesse momento, tanto falando sobre o tema quanto da estrutura da redação”, frisou Daniela.



O CONCURSO

O 15º Desafio de Redação será realizado de maneira remota devido à pandemia do coronavírus. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 22 de agosto no hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao.

O prêmio principal para alunos do 3º ano do ensino médio será bolsa de estudos na USCS, os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets, que serão ofertados aos autores das melhores redações. Os vencedores serão anunciados em programa da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).