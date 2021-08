EUA: votação final do pacote de infraestrutura pode ocorrer no fim de semana

04/08/2021 | 20:57



O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 4, uma série de emendas ao pacote de infraestrutura de cerca de US$ 1 trilhão, com os legisladores antecipando uma votação final do projeto neste fim de semana ou no início da próxima.

Desde que os negociadores concluíram o projeto de 2.702 páginas no último final de semana, os legisladores consideraram emendas oferecidas por uma mistura de republicanos e democratas para o projeto. Os oposicionistas pressionaram por um processo de emenda aberto, enquanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, pediu que a Casa se movesse rapidamente.

Uma vez que os legisladores terminem com as votações das emendas, ainda pode haver vários dias de limbo processual antes que eles possam aprovar o pacote final. Muitos republicanos estão planejando comparecer ao funeral do falecido senador Mike Enzi na sexta-feira, provavelmente empurrando os votos para o fim de semana.

Os legisladores esperam que o projeto seja eventualmente aprovado com amplo apoio bipartidário. Dezessete republicanos, incluindo o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, juntaram-se aos democratas para ajudar a legislação a superar um obstáculo processual na semana passada.

Fonte: Dow Jones Newswires.