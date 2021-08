Volpi vai recriar Secretaria de Assuntos Estratégicos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 00:53



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), vai recriar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, pasta que havia sido extinta com a reforma administrativa aprovada pela Câmara em abril. Projeto de lei reabrindo o setor foi protocolado no Legislativo e está na pauta de votação na sessão de hoje.



Até o nome do secretário está definido: será Raphael Pinheiro Volpi, filho do prefeito e atual chefe de gabinete no Paço. Na nova função, Raphael ficará responsável por coordenar os convênios e financiamentos firmados pelo município junto a instituições financeiras e outros entes públicos.



Na justificativa da proposta, Volpi argumenta que a Prefeitura, no primeiro semestre, contabilizou o envio de R$ 36,5 milhões em emendas parlamentares. Ainda estão projetados aportes de R$ 30 milhões do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e outros R$ 30 milhões o Avançar Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional.



Para poder gerir esse volume financeiro, que deve atingir R$ 100 milhões, Volpi optou por desmembrar Assuntos Estratégicos da Secretaria de Finanças para cuidar exclusivamente desses projetos e fazer com que a pasta de Finanças siga com o trabalho de incremento da arrecadação tributária.



“Mesmo com a equipe reduzida, o resultado do trabalho apresentado é extremamente positivo (na Secretaria de Finanças), mas com as perspectivas de recebermos mais recursos, bem como a necessidade de buscarmos todos os meios possíveis para a realização de convênios com recursos externos, prestações de contas destes convênios, preparação de documentos e projetos, tem o presente projeto o objetivo de criar a Secretaria de Assuntos Estratégicos e Modernização”, comentou Volpi.



“As atividades que serão de responsabilidade desta secretaria estavam vinculadas à Secretaria de Finanças e Administração e ao gabinete do prefeito, mas com a elevação das atividades relacionadas, faz-se necessária a criação de uma secretaria para esta finalidade, objetivando uma eficiência ainda maior na busca de nossos objetivos.”



O governo, ainda no projeto, avisou que pretende reaproveitar os funcionários que estão no atual departamento de assuntos estratégicos, mas não descartou a criação de cargos para executar o serviço.



A reforma administrativa de Volpi reduziu de 22 para 12 secretarias. Junto dos cortes de comissionados, a gestão do liberal projetava economizar R$ 4 milhões ao ano.