Alta de Lula empolga petistas na região

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 00:49



O crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pesquisas de intenções de voto na corrida presidencial tem trazido reflexos positivos nos levantamentos sobre nomes da região. Pesquisas extraoficiais realizadas pela classe política do Grande ABC – inclusive os de oposição ao PT – identificaram crescimento de projetos eleitorais petistas, em especial dos nomes de São Bernardo – o ex-prefeito Luiz Marinho concorrerá a deputado federal e a cidade ainda tem Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, parlamentar federal, e os estaduais Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba. Até por isso, outras cidades se organizam para lançamento de candidaturas no ano que vem, para aproveitar a popularidade de Lula.



União à vista

Está apalavrada a fusão entre o PSDB e o Cidadania em âmbito federal, em movimento que, para a região, traria reflexos profundos, em especial porque o líder do partido na Câmara Federal é de São Bernardo, o deputado federal Alex Manente. A união das siglas ainda depende do saldo da reforma eleitoral que está em trâmite no Congresso Nacional.

Em Brasília

Ex-prefeiturável de São Caetano, Fabio Palacio (PSD) viajou para Brasília e agendou série de reuniões com figuras do Executivo e do Legislativo. A primeira foi com o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), candidato à Presidência da República em 2018. Segundo o pessedista, ele quer manter portas abertas na Capital Federal na confiança de que haverá nova eleição em São Caetano e que ele sairá vencedor do pleito.



Nome fechado – 1

Ainda sobre a eventual nova eleição em São Caetano, o Psol definiu que o candidato do partido será Rafael Ensinas, homem trans que foi candidato a vice em chapa encabeçada por Horácio Neto (Psol) no pleito de novembro. Houve votação interna e cerca de 60% dos filiados – entre eles de Bruna Biondi (Psol), vereadora e integrante do mandato coletivo Mulheres por Mais Diretos.



Nome fechado – 2

“Estou muito feliz com a escolha do meu nome pelas filiadas e filiados do Psol. É uma responsabilidade defender as bandeiras da esquerda socialista em uma pré-candidatura. Um homem jovem, trans como pré-candidato é uma movimentação de ousadia histórica na cidade. Na crise de legitimidade que passa a cidade por uma irresponsabilidade do (José) Auricchio (Júnior, PSDB, ex-prefeito) e um governo federal genocida, vamos construir um programa com os ativistas das cidades que combata os representantes do bolsonarismo e da elite local”, disse Rafael Ensinas.



Encontro tucano

Na noite de terça-feira, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) reuniu filiados do tucanato de Santo André e de São Caetano em busca de apoio nas prévias para definição do candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes – cargo que ele pleiteia – e também nas prévias nacionais – o atual governador paulista João Doria tenta ser presidenciável. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB) participaram da solenidade e sentaram à mesa de autoridades. Diversos vereadores tucanos das duas cidades compareceram também.