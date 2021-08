E o bairro Mauá incorporou o Boqueirão

Ademir Medici

Do Diario do Grande ABC



05/08/2021 | 07:00



Divididos em grupos, alunos de comunicação saíram a campo para apresentar, em vídeos de dez minutos cada, aspectos dos bairros são-caetanenses.

O grupo encarregado de focalizar o bairro Mauá o fez de maneira poética.

A poesia começa com nome do documentário: Janela dos Olhos. À época, Memória apresentava o vídeo como sensível, terno, verdadeiro, recheado de boas lembranças e imagens que se intercalam entre o passado e o presente do bairro Mauá.



O vídeo registra:

- A história do Lar Escola Irmão Alexandre, uma entidade que, no bairro Mauá, abrigava crianças desde o fim da década de 1970.

- O surgimento de um Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Dr. Ruy Penteado, inaugurado em 21 de maio daquele mesmo ano de 2016.

- A história da transformação do bairro Mauá, desde a década de 1950, quando ainda era conhecido como Vila Boqueirão – sua primeira denominação – até os dias atuais.

E a semente frutificou

Texto: Vinicius Brito

Foi muito interessante, como alunos de jornalismo, ter que sair a campo para produzir uma matéria e ver na prática todas as aulas dadas pelos nossos mestres.

Na época (2016), só olhamos para a nota para “passar de ano”, mas com o tempo vemos que ali uma semente foi plantada por eles e semeada pela vida.

Eu nasci em São Caetano e passei parte da minha infância na cidade, e foi muito bom retornar já adulto e resgatar essas histórias dos bairros e também das minhas memórias de criança.

Depois daquele trabalho, o olhar para a cidade passou a ter outro significado.

Quando comecei a faculdade, tinha uma única ideia em mente: trabalhar com cultura. Hoje posso dizer que realizei essa ideia, apesar de não estar diretamente ligado ao jornalismo.

Atualmente trabalho na comunicação de dois importantes teatros de São Paulo, o Porto Seguro e o Theatro Municipal. Já tive a honra de entrevistar Eva Wilma, Suely Franco, Irene Ravache, Maurício de Sousa, Leopoldo Pacheco, Zizi Possi, Silva, Elza Soares e por aí vai.

A cada entrevista lembro os professores que foram importantes para isso acontecer. E como sou grato pelas conversas trocadas após o fim das aulas e a troca de experiências.

Em 4 de agosto de...

1966 – Mauá começava a festa em louvor a Nossa Senhora das Vitórias.

1976 – São Bernardo abria a 3ª Finc (Feira Industrial e Comercial), na Vera Cruz.

1991 – São Bernardo começava a implantar o sistema inteligente de controle de tráfego em convênio com a Universidade de Campinas.

Dizia-se: a cidade será a primeira do Estado – excluindo a Capital – a adotar o projeto de controle computadorizado de semáforos.

E mais: quando o projeto for totalmente concluído, em dois anos, a perda de tempo em semáforo poderá ser reduzida em até 40%.

Trinta anos depois...

Diário há meio século

Quinta-feira, 5 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1605

Manchete – O novo ramal ferroviário ligando Rio Grande da Serra a Suzano foi inaugurado ontem (4 de agosto de 1971) pelo ministro Mário Andreazza, dos Transportes

Meio ambiente – Cicpaa (Comissão Intermunicipal do Controle da Poluição das Águas e do Ar) será integrada hoje (5 de agosto de 1971) à Susan (Superintendência de Saneamento Ambiental).

Futebol – Um clássico do Grande ABC em São Paulo: Saad 3, Santo André 1, ontem (4 de afosto de 1971), no Parque Antarctica.

Santos do Dia

- Nossa Senhora das Neves

- Jesus no horto das oliveiras

- Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior

- Osvaldo de Nortúmbria

- Emídio

Municípios Brasileiros

- Aniversariam em 5 de agosto: Cachoeira do Sul (Rio Grande do Sul); Cerejeiras e Rolim de Moura (Rondônia); João Pessoa (Capital da Paraíba, cuja padroeira é Nossa Senhora das Neves); Lucas do Rio Verde (Mato Grosso); e Rio Verde (Goiás).

Hoje

- Dia Nacional da Saúde. Marca o nascimento do médico e cientista Oswaldo Cruz (1872), hoje nome de bairro em São Caetano.

O médico e cientista Oswaldo Cruz se preocupou muito com o sanitarismo, a prevenção e a erradicação de doenças que assolavam o País.

A data foi instituída pela lei número 5.352/1967.