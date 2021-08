Obituário - 5 de agosto de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/08/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Anésia Raposo Pereira, 89. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Justina Dias, 87. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadir Faustino Motta, 86. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edith da Silva Canário, 84. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º. Memorial Phoenix.

Alberto Rolando Coelho, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Bispo Sobrinho, 71. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Dias de Almeida, 69. Natural de Ituiutaba (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

David Batista de Lima, 68. Natural de Maringá (Paraná). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Toledo, 59. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato da Costa Silva, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carla de Souza Daniel, 25. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Recepcionista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Deise Taveiros Sarkis, 96. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Cidade Miramar, em São Bernardo. Dia 1º. Crematório Ecológico Metropolitano de Ribeirão Preto.

Carmela Talmeri da Silva, 87. Natural da Itália. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz.

José Campodonio, 83. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Alcides Pires Paranhos, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º.

José Luiz da Silva, 80. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Maria Tereza Gonçalves Ferreira, 75. Natural de Bragança. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio Fernandes Gomes, 73. Natural de Sabará (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Maurice Ilsefi Andari, 73. Natural do Líbano. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes (São Paulo).

Neide Alves Rodrigues, 72. Natural de Luiziânia (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Leonice Aparecida Vagui, 71. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Eda Aparecida Artacho, 70. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Memorial Planalto.

Sueli Aparecida Salzano, 70. Natural de Caçapava (São Paulo). Residia no bairro Tremembé, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Parque dos Pinheiros, Vila Nova Galvão, em São Paulo, Capital.

José Inácio Neto, 68. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Coração de Jesus, Povoado de Cana Brava (Alagoas).

Orica Gonçalves Teixeira, 60. Natural de Cristália (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Copeira. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

Ricardo Itoshi Isawa, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Renan Amiratti Silva, 25. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Helena Beltrami Santos, 83. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Geralda Aparecida da Silva, 72. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.



RIBEIRAO PIRES

Maria dos Santos de Oliveira, 99. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia no Parque Buenos Aires, em Suzano (São Paulo). Dia 1º, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Henrique Ipólito, 82. Natural de Miraí (Minas Gerais). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Waldemar Paulo de Freitas Filho, 74. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Benedito de Oliveira, 58. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim do Sol Nascente, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

João Geraldo Rodrigues de Oliveira, 58. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Cemitério São José.

Derick Leonardo Pain, 22. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.