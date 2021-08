Murilo Rosa encerra contrato com a Globo após 22 anos de casa

04/08/2021 | 18:51



Com o fim da novela Salve-se Quem Puder, terminou também um ciclo de 22 anos de contrato de Murilo Rosa com a Rede Globo. O personagem Mário foi o último vivido pelo ator como exclusivo da emissora.

Murilo publicou um agradecimento à Globo nas suas redes sociais. "Foram 22 anos na mesma empresa, direto? aquele contrato de pessoa física, sabe? Que quer dizer vínculo? respeito, profissionalismo, competência, seriedade, parceria, dedicação, entrega e talento? acho que foi isso tudo que nos uniu por tanto tempo, vindo de ambas as partes, obviamente", escreveu.

Na emissora desde 1999, quando interpretou Amadeu, o vilão da minissérie Chiquinha Gonzaga, e o estudante Eugênio, em Força de um Desejo, foram muitos trabalhos memoráveis. "Quantas pessoas incríveis, mágicas, generosas eu conheci nesta empresa. Nossa? quantas histórias, quanto sucesso, quantas emoções? Até por uma pandemia passamos, gravando e entregando com competência. Então? eu sinto gratidão por essa empresa espetacular", declarou.

"Obrigado TV Globo, nosso contrato fixo se encerrou agora no dia 31 de julho, mas o meu respeito será eterno. Vamos com tudo sempre e agora? Bora."

Casa nova

Murilo já tem destino certo. O serviço streaming HBO Max, que acaba de chegar ao Brasil, contratou o ator para comandar o reality show chamado The Bridge. "Nossa? notícia nova, diferente e pra mim muito empolgante! Acabo de entrar para o time da HBO Max, essa plataforma incrível que foi lançada aqui no Brasil no dia 29 de junho. Sempre fui um fã da qualidade dos produtos HBO e agora estar junto do time da HBO Max, me deixa muito orgulhoso", comemorou.

Sobre o novo projeto, Rosa contou que o reality foi um sucesso na Inglaterra e na Espanha e é diferente de tudo que temos no Brasil. "Tanta coisa a dizer, mas tanto a fazer agora. Vários projetos já sendo pensados e formatados para esta nova fase? vem muita novidade pela frente. Vamos com tudo, sempre!", finalizou empolgado.