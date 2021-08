Barcelona perde do Salzburg, na Áustria, mas fica perto de renovar com Messi

04/08/2021 | 18:51



O torcedor do Barcelona se dividiu nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo em que acompanharam a derrota do time para o Red Bull Salzburg por 2 a 1, em amistoso disputado na Áustria, não se desgrudaram das notícias sobre o astro Lionel Messi. Após férias, o jogador desembarcou na Espanha e deixou muito bem encaminhada a renovação por cinco anos com o clube. O anúncio oficial deve ocorrer em breve.

Apenas aguardando pelas novas regras do fair play financeiro - estão modificando os valores na Espanha -, o Barcelona vai anunciar acordo com o camisa 10 até junho de 2026, garantindo praticamente a aposentadoria do astro no clube, já que terá 39 anos. E também poderá inscrever os reforços. Eric Garcia, Emerson, Depay e Agüero apenas aguardam para serem oficializados.

Resolvendo bem os problemas extra-campo, jogando bola o Barcelona viu a sua invencibilidade nos amistosos chegar ao fim. Após três boas vitórias e 10 gols feitos, caiu no último minuto na Arena Salzburg, em Salzburg, na Áustria, por 2 a 1.

Os gols nos minutos finais, por sinal, castigaram o Barcelona do técnico holandês Ronald Koeman em seu quarto jogo da pré-temporada. Quando se preparava para ir ao intervalo com 0 a 0, viu Sucic estragar os planos com gol aos 43. Braithwaite empatou restando sete minutos e o placar parecia definido. O atacante invadiu a área e bateu colocado. No minuto final, porém, Aaronson garantiu a festa dos austríacos, que lotaram a arena.

A Roma do técnico português José Mourinho somou uma boa vitória em Algarve diante do Belenenses, mas foi o time português quem comemorou primeiro. Recuo de bola para o goleiro Rui Patrício, que erra o domínio e deixa nos pés de Ndour. A falha não foi sentida pela equipe italiana, que buscou a virada para 3 a 1 com Dzeko, Zaniolo e Maioral.

Outro time italiano a se dar bem longe de seus domínios, também com virada, foi o Napoli, que foi a Cracóvia, na Polônia, e ganhou do Wisla Cracóvia por 2 a 1. Sem Osimhen, saiu atrás do placar e ainda desperdiçou um pênalti na primeira etapa com Politano. O jogador se redimiu ao empatar na etapa final e ainda festejou quando Machach, já no fim, decretou a virada.

A rodada de amistosos ainda teve Ajax 3 x 1 Leeds United, Chelsea 2 x 2 Tottenham, Leicester City 3 x 2 Villarreal, Valencia 0 x 0 Milan (vitória espanhola nos pênaltis para garantia de troféu simbólico) e Cádiz 1 x 1 Atlético de Madrid (Cádiz também ganhando nos pênaltis).