Santo André/Apaba tem quatro convocadas para as seleções de base

04/08/2021 | 17:27



Tradicionalmente conhecido por ser clube formador, o Santo André/Apaba teve quatro jogadoras convocadas para as seleções brasileiras de base. A ala/armadora Marcella Prande e a pivô Giovanna Rocha da Silva foram chamadas para a equipe sub-16, enquanto a armadora Ana Paula Dias e a ala/armadora Stephany Gonçalves integrarão o elenco do time sub-19.

O fato é motivo de muito orgulho para a técnica Arilza Coraça que, por muitos anos, foi treinadora da base andreense e, atualmente, dirige a equipe principal. "Sempre demos muita atenção para a base, olhando com muito carinho para o trabalho de formação. E ano após ano estamos com nossas atletas servindo aos selecionados nacionais de base", declarou a treinadora. ""Aqui em Santo André sempre procuramos fazer um trabalho completo, formando não só a atleta, mas o ser humano, ensinando constantemente valores importantes para uma vida inteira. Desta forma, tivemos grandes nomes que brilharam nacionalmente e internacional em quadra, mas também tivemos ex-jogadoras que conquistaram sucesso em suas vidas social e profissional. Isso também nos alegra bastante e dá força para seguirmos firmes", continuou ela.

O quarteto, inclusive, já integrou o elenco profissional de Santo André na disputa da última Liga de Basquete Feminino, na qual o time foi eliminado nas quartas de final. "Elas compuseram o nosso grupo do adulto e, com isso, ganharam muita experiência, já que algumas vezes estiveram dentro de quadra e corresponderam, além de treinar constantemente com as jogadoras mais velhas.”

A Seleção Brasileira Sub-16 disputará a Copa América, entre os dias 23 a 29 de agosto, em Guanajuato, no México. Já o grupo sub-19 joga a Copa do Mundo da categoria, a partir de sábado, em Debrecen, na Hungria.