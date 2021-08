Ribeirão Pires prorroga inscrições de Ballet Clássico na Sejel

Da Redação

04/08/2021



A Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL) da Prefeitura de Ribeirão Pires, prorrogou até o dia 10 de agosto, próxima terça-feira, as matrículas para o Ballet Clássico, para moradores com idades entre 6 e 17 anos (do Preparatório até Ciclo V). As inscrições deverão ser realizadas na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 - Jardim Pastoril, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Para que a matrícula seja efetuada, será necessário apresentar um documento de identificação (RG, RNE, CNH, CTPS ou certidão de nascimento), além de duas fotos 3x4. Para menores de idade, a matrícula deve ser efetuada pelo responsável, que também deverá apresentar a documentação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4823-7444 ou pelo e-mail sejel@ribeiraopires.sp.gov.br.