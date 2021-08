Inteligência de Meghan Markle pode ter motivado antipatia da familia real

04/08/2021 | 15:10



Parece que a antipatia da família real para com Meghan Markle pode ter uma motivação um tanto quanto inesperada. De acordo com Sean Smith, um biógrafo que escreve sobre a realeza britânica, a razão de os membros da monarquia inglesa não gostarem da ex-atriz é que ela seria inteligente demais.

Através de seu Twitter, o escritor explicou que acabou se lembrando dessa informação, obtida por ele ao longo de algumas pesquisas, quando leu sobre uma crítica à educação formal do príncipe Harry. De acordo com ele, a capacidade crítica de Markle teria incomodado os familiares de seu esposo:

"Um colunista sendo rude sobre os exames escolares do príncipe Harry me lembrou que, ao pesquisar sobre o mal entendido de Meghan Markle, me disseram um motivo pelo qual Meghan era tão odiada pela família real e seus cortesãos. Sempre que ela entrava em uma sala, ela era a pessoa mais inteligente nela."

Vale lembrar que, durante a polêmica conversa do casal com Oprah Winfrey, que foi ao ar em março deste ano, Meghan afirmou que os membros da realeza queriam que ela fosse menos ela mesma.

Os internautas, é claro, acabaram saindo em defesa da Duquesa de Sussex:

Eles têm medo da inteligência dela, defendeu uma fã;

Minha teoria é que Kate pesquisou no Google quando descobriu quem Harry estava namorando e rapidamente percebeu que Meghan seria um grande problema para ela. As comparações entre sua ética de trabalho e a história da filantropia eram inevitáveis e sairiam claramente a favor de Meghan, disparou um internauta;

Meghan foi admitida na Northwestern, uma das universidades mais difíceis de entrar. Ela fez isso sozinha e foi muito bem-sucedida lá e depois de se formar. Ela é mais inteligente, mais educada e mais elegante do que todos os membros da realeza, e eles sabem disso. Ela também ganhou seu próprio dinheiro e nunca precisou do dinheiro deles, argumentou outro.

Enquanto isso, nos Estados Unidos?

Meghan aproveitou seu aniversário de 40 anos de idade para lançar um vídeo falando sobre sua nova campanha de apoio às mulheres. Acontece que quem não parece ter ficado contente com a gravação das imagens foi Guy, o cachorro de estimação da família.

Nas imagens, o cão da raça beagle aparece tirando um cochilo em uma luxuosa almofada listrada de cinza e branco, e em determinado momento olha para a câmera de modo infeliz ao ser acordado pelas risadas de sua dona e de Melissa McCarthy, que conversa com Meghan sobre o assunto durante uma chamada de vídeo.

Homenagem aos filhos

E, por falar na rara aparição de Meghan no vídeo da campanha, vale destacar que a duquesa aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem aos filhos! Isso porque, no vídeo, fica aparente que a esposa do príncipe Harry usa dois colares com pingentes brilhantes. O que poucos talvez tenham percebido é que os pingentes da marca Logan Hollowell Jewelry são as constelações dos signos de Archie e Lilibeth!

O pingente presente no colar que se encontra mais acima representa a constelação de gêmeos, signo de Lilibeth Diana, que nasceu em 4 de junho de 2021. Já Archie Harrison, que nasceu em 6 de maio de 2019, é homenageado com o pingente do signo de touro, que se encontra um pouco mais abaixo. Fofo, não é mesmo?

Vale dizer que cada colar custa, em média, um mil e 600 dólares - algo próximo de oito mil e 300 reais.