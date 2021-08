Fluxo cambial total de julho fica positivo em US$ 831 milhões, revela BC

04/08/2021 | 14:57



Depois de registrar entradas líquidas de US$ 4,449 bilhões em junho, o País fechou julho com fluxo cambial positivo de US$ 831 milhões, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 1,909 bilhão em julho, resultado de aportes no valor de US$ 40,877 bilhões e de retiradas no total de US$ 42,786 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,740 bilhões, com importações de US$ 17,395 bilhões e exportações de US$ 20,135 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 2,343 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,589 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 13,203 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial da semana passada (de 26 a 30 de julho) ficou positivo em US$ 1,616 bilhão, informou o Banco Central (BC).

O canal financeiro registrou no período entrada líquida de US$ 1,049 bilhão. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 10,371 bilhões e de envios no total de US$ 9,322 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 567 milhões no período, com importações de US$ 4,982 bilhões e exportações de US$ 5,549 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 745 milhões em ACC, US$ 1,008 bilhão em PA e US$ 3,797 bilhões em outras entradas.

Acumulado do ano

O fluxo cambial total do ano de 2021 até o fim de julho foi positivo em US$ 16,172 bilhões, informou o Banco Central. No mesmo período de 2020, o resultado havia sido negativo em US$ 15,818 bilhões.

Em 2021 até o fim de julho, a entrada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 90 milhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 305,338 bilhões e de envios no total de US$ 305,248 bilhões.

No comércio exterior, o saldo acumulado ficou positivo em US$ 16,082 bilhões, com importações de US$ 120,634 bilhões e exportações de US$ 136,716 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 18,178 bilhões em ACC, US$ 36,756 bilhões em PA e US$ 81,782 bilhões em outras entradas.