Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta com dados da região

04/08/2021 | 14:26



Os principais índices acionários da Europa fecharam o pregão majoritariamente em alta nesta quarta-feira. Uma série de dados macroeconômicos do Velho continente divulgados mais cedo sugeriram rápida retomada econômica da região, segundo analistas. Os balanços de grandes empresas europeias, por sua vez, surpreenderam negativamente.

Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,61%, a 468,22 pontos.

Publicado nesta quarta, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da zona do euro subiu a 59,8 no mês de julho. Ainda que abaixo da previsão de analistas, o resultado representa o maior nível desde junho de 2006, de acordo com a IHS Markit.

Na avaliação da Capital Economics, o dado confirma a rápida recuperação econômica local nos últimos três meses, mas aponta para a permanência de pressões inflacionárias. A expectativa da consultoria é que a atividade continue a se expandir em um ritmo semelhante neste terceiro trimestre. Com exceção do setor de turismo, "os dados altos de mobilidade sugerem que as coisas estão voltando ao normal", dizem os analistas.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,26%, a 7.123,86 pontos, enquanto o DAX, de Frankfurt, teve alta de 0,88%, a 15.692,13 pontos.

No Reino Unido, o PMI recuou ante o mês anterior, mas menos do que o previsto. Na Alemanha, por sua vez, o índice subiu a 61,8 em julho, abaixo da previsão. De acordo com a IHS Markit, foi o maior resultado em toda série histórica, existente há 24 anos. De modo geral, na análise da Pantheon, os países da zona do euro veem suas atividades de serviços ganhando força. As vendas no varejo da região, por sua vez,, cresceram 1,5% em junho ante maio, como previsto.

O índice CAC 40, de Paris, subiu 0,33%, a 6.746,23 pontos. Já o FTSE MIB avançou 0,53% em Milão, a 2.5490,22.

As bolsas europeias avançaram apesar de balanços considerados negativos de grandes empresas e bancos da região. O Commerzbank recuou 5,53% neste pregão, após anunciar ter revertido o lucro e registrado prejuízo de 527 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. Já a Siemens Energy caiu 2,76%, depois de informar queda de 37% nos pedidos à Siemens Gamesa. A companhia revisou para baixo suas previsões de lucro para o ano fiscal de 2021. A projeção para o Ebitda ajustado caiu da faixa de 3% a 5% para o intervalo de 2% a menos de 3%.

Segundo a CMC Markets, o avanço desta quarta nos mercados acionários europeus foi liderado pela Entain (+6,10%), proprietária das casas de apostas da Ladbrokes e Coral, cujas ações atingiram recordes. O movimento, de acordo com a consultoria, se deu pelas especulações de que o MGM Resorts pode fazer uma oferta renovada pela empresa.

Em Madri, o IBEX 35 subiu 0,23%, a 8.792,90 pontos. Enquanto o PSI 20, de Lisboa, caiu 0,23%, a 5.112,02 pontos.