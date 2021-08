Kit Harington afirma que precisou dar uma pausa na carreira depois de 'GOT'

04/08/2021 | 14:24



O estrondoso sucesso de Kit Harington como Jon Snow, na série Game of Thrones, teve um preço para sua saúde mental. Em entrevista ao The Jess Cagle Show, o ator de 34 anos revelou que precisou fazer uma pausa na sua carreira após o término das filmagens em 2019 para se recuperar.

"Para ser sincero, eu passei por algumas dificuldades de saúde mental depois e durante o fim de Game of Thrones", confessou Harington.

A série de destaque mundial teve início em 2011 e ganhou fama como uma das séries mais violentas da televisão. "Acho que isso teve a ver diretamente com a natureza da série e o que venho fazendo há anos", analisou.

Para se recompor, Kit decidiu dar um tempo do trabalho. "Fiz uma pausa depois de GOT. Pensei: 'não quero trabalhar por um ano, quero realmente me concentrar em mim mesmo'. Estou muito feliz por ter feito isso."

Em abril de 2019, o inglês se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo. Os motivos seriam estresse e abuso de álcool. Quando iniciou a série da HBO, Kit era um jovem recém-saído da escola de teatro e rapidamente atingiu uma fama mundial.

Harington contou à Jess Cagle que tentou retornar ao trabalho em 2020, e chegou a analisar alguns projetos, mas foi interrompido pela pandemia do novo coronavírus. "Quando eu estava querendo voltar ao trabalho, a pandemia começou e eu pensei: 'Pelo amor de Deus'."

Este ano o inglês está conseguindo voltar a atuar e falou sobre a diferença de gravar GOT e sua participação na nova temporada da série Modern Love, que estreia em 13 de agosto no Amazon Prime Vídeos.

"Fazer esse episódio de Modern Love foi um pouco como se você não tivesse que viver naquele lugar intenso o tempo todo. Por que você não faz algo que tira o peso? Por que você não faz algo divertido? Acho que isso fez parte do meu pensamento neste trabalho", concluiu Kit.