Lakers confirmam Carmelo Anthony e apostam em veteranos para próxima temporada

04/08/2021 | 13:32



O Los Angeles Lakers não para de movimentar o mercado de "free agency" (agentes livres) da NBA e está investindo em um time formado em sua maioria por veteranos para a temporada 2021-2022. O último deles foi Carmelo Anthony, de 37 anos, que enfim jogará ao lado do amigo LeBron James. O ala acertou contrato de uma temporada com a franquia da Califórnia.

O próprio Carmelo Anthony postou um vídeo no Twitter para revelar a novidade. Apesar de ser bastante especulado nos Lakers há algumas semanas, tudo indica que o jogador terá um papel secundário na equipe neste momento, considerando um elenco estrelado que já tem LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, este contratado na semana passada em uma troca com o Washington Wizards.

Mesmo com 37 anos, na última temporada Carmelo Anthony obteve médias consistentes e foi peça importante no Portland Trail Blazers. Em 24,5 minutos de ação por partida, anotou 13,4 pontos, 3,1 rebotes, 42,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40,9% nos chutes de em três. Foram apenas três jogos como titular.

Na carreira, Carmelo Anthony tem passagens expressivas por Denver Nuggets e New York Knicks. Escolha número 3 do Draft de 2003, falta a ele um título. Algo que seu amigo LeBron James, primeira escolha daquele mesmo Draft, pelo Cleveland Cavaliers, agora pode ajudá-lo a conquistar.

Em 19 anos na NBA, Carmelo Anthony registra médias de 23 pontos, 6,3 rebotes e 2,8 assistências. Ele também teve breves passagens por Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

Os Lakers seguem se reforçando, especialmente com veteranos. Dwight Howard, Trevor Ariza e Kent Bazemore são alguns dos reforços já confirmados. Os armadores Malik Monk e Kendrick Nunn também acertaram com a franquia, além da renovação de contrato com Talen Horton-Tucker para 2021-2022.