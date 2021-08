Jennifer Aniston afirma que cortou relações com pessoas que se recusaram a tomar vacina contra a Covid-19

04/08/2021 | 13:11



Jennifer Aniston revelou ter cortado relações com pessoas que não aceitaram tomar a vacina contra o novo coronavírus. A atriz, que é capa da InStyle, falou sobre o assunto em entrevista para a revista:

- Ainda há um grande grupo de pessoas que são anti vacinas ou simplesmente não dão ouvidos aos fatos. É uma pena. Acabo de perder algumas pessoas em minha rotina semanal que se recusaram ou não revelaram [se foram vacinadas ou não], e foi uma pena. Sinto que é sua obrigação moral e profissional informar, já que não estamos sendo testados todos os dias. É complicado porque todo mundo tem direito à sua própria opinião - mas muitas opiniões não se baseiam em nada, exceto medo ou publicidade.

Jennifer, que fez grande sucesso ao interpretar Rachel na série Friends, ainda analisou como era ser jovem e famosa nos anos 90, quando não havia redes sociais:

- Eles [a mídia] estavam se alimentando de garotas jovens e impressionáveis. Metade dessas crianças começou no Clube do Mickey. Tive a sorte de ser criada por uma mãe muito rígida. As prioridades não eram se tornar uma pessoa famosa. Era: Estude seu ofício, aprenda o que você está fazendo, não apenas vá lá e tenha sorte. Eu trabalhei como garçonete por anos.

A artista ainda comenta sobre o caso de Britney Spears, que enfrenta uma tutela há anos:

- Eu acho que o grupo de garotas [da idade de Britney] quando adolescentes não tinha nenhum tipo de: Quem sou eu? Elas estavam sendo definidas por esta fonte externa. A mídia tirou proveito disso, capitalizou sobre elas e, no final das contas, custou a sanidade delas. É tão comovente.