Sérgio Mallandro revela romance entre Xuxa Meneghel e filho de ex-presidente dos Estados Unidos - e diz ter visto a loira fazendo topless!

04/08/2021 | 13:10



Vira e mexe Xuxa Meneghel acaba virando assunto por conta de detalhes de sua vida particular, principalmente quando se fala de seus relacionamentos passados. Desta vez, foi Sérgio Mallandro quem acabou revelando um suposto novo romance da eterna Rainha dos Baixinhos - e com ninguém menos que o filho do ex-presidente americano John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr.!

De acordo com o jornal Extra, em conversa com o Podcast Inteligência Ltda. Sérgio revelou que o affair entre os dois ocorreu durante uma viagem da apresentadora aos Estados Unidos, e conta que não conseguiu se encontrar com a loira por lá, já que ela estava em um encontro com o filho do político. Mallandro ainda ressalta que, na época, o ex-presidente era um dos solteiros mais cobiçados do país norte-americano:

- Vou até contar um segredo aqui que pouca gente sabe. A Xuxa teve uma parada com o filho do Kennedy. Vê se ela é fraca? Ela não era fraca, não. Eu estava lá em Nova York, e cadê a Xuxa? Ela saiu com John John. Todo mundo queria. Ela era adorada e uma das mulheres mais poderosas do mundo naquele momento.

E, por falar nos affairs da mãe de Sasha Meneghel, Serginho conta que só não entrou na lista por falta de vontade da própria Xuxa, já que ele teria tentado várias investidas para ficar com ela. Apesar de não ter conseguido, ele entrega que a amizade dos dois tinha muita liberdade, e que chegou a ver a musa sem sutiã:

- Ela nunca quis ter nada comigo, mas eu tentava toda hora. A concorrência era forte também. Mas vivemos muita coisa juntos. Quando ela fazia figuração no Planeta dos Homens, a gravação ia até tarde e eu ia buscá-la. Muitas vezes ela ia comigo de carona de moto até Marechal Hermes, onde ela morava. Íamos também, eu, ela, a Luiza Brunet e o marido, para a casa da Xuxa em Praia Grande. Ela sempre teve muita liberdade e gostava de pegar sol de topless.

