Sasha Meneghel e Bruna Marquezine assinam coleção juntas

04/08/2021 | 13:10



Você já deve ter visto que Sasha Meneghel e Bruna Marquezine são amigas desde a infância e a dupla resolveu colocar a amizade e os gostos em comum com a moda lançando e assinando uma coleção com a C&A.

Isso mesmo, segundo a Vogue a modelo e a atriz encontraram uma na outra um lugar de afeto, identificação e acolhimento para lançarem algo juntas. E com a marca, Sasha Meneghel e Bruna Marquezine assinaram a coleção chamada BFF.

O lançamento oficial está marcado para acontecer no dia 19 de agosto no e-commerce e no aplicativo, já nas lojas físicas a coleção chega apenas no dia 24 de agosto.