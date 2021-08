Como é voar de Allegiant Air, uma das aéreas low coast que mais crescem nos EUA

Paulo Basso Jr.

04/08/2021 | 12:57



A Allegiant Air é uma das companhias aéreas que mais crescem nos EUA. Com sede em Las Vegas (onde batiza até o moderno estádio do time de futebol americano local, o Las Vegas Raiders), realiza diversos voos internos no país, para lugares mais ou menos famosos, por valores que parte de US$ 35 a perna – e, dificilmente, passam dos US$ 120.

A maior parte da frota da empresa é composta por aeronaves Airbus A319 e Airbus A320, cuja capacidade máxima, dependendo da configuração das portas de emergência, é de 195 lugares. A maioria das companhias low coast (de baixo custo), porém, usa cerca de 180 assentos, o que já significa um conforto relativamente baixo para os passageiros.

Tive a oportunidade de voar seis vezes em aviões Airbus A320 da Allegiant Air entre Bentonville, no Arkansas, e as cidades de Los Angeles, Nashville e Destin. Neles, a capacidade girava entre 177 e 186 lugares, com distância média para as pernas de 71 cm (abaixo de 78 cm é sempre complicado para quem tem mais de 1m80). Além disso, os bancos não reclinam.

Paulo Basso Jr. Assentos dos aviões da Allegiant Air são estreitos e não reclinam

Mesmo assim, as experiências renderam pontos que valem ser destacados. Vamos a eles.

Compra da passagem da Allegiant Air

Nunca tive qualquer tipo de problema ao comprar passagens no site da Allegiant Air. O sistema é muito parecido com o de todas as low coasts americanas: os valores não incluem malas despachadas ou mesmo de mão, a não ser uma mochila (aquela malinha pequena de rodinhas não rola). Também não dá para reservar lugares gratuitamente.

Para quem não precisa desses tipos de serviço, vale a pena seguir em frente, quase sempre, pelo custo. Durante o processo, é oferecida uma série de opções, como pacotes de hospedagem, aluguel de carros, despacho de bagagens, reserva de assentos, seguros viagem e até cartões de crédito.

Com tudo devidamente negado, você chega ao fim exatamente com o valor sugerido no início do processo. As taxas já estão incluídas, o que não provoca surpresas negativas.

A partir daí, dá para salvar o tíquete e fazer o check in 24 horas antes do embarque. Uma boa dica é baixar o app da Allegiant Air, que é bastante eficiente. Eles enviam um e-mail quando o check in está liberado e, em menos de um minuto, dá para deixar tudo organizado pelo celular.

Embarque

Em todas as vezes que viajei de Allegiant Air, o embarque se deu de forma organizada e sem atrasos. O procedimento é feito por grupos, e quem está com malas maiores costuma embarcar na frente. Na sua vez, basta colocar a imagem da passagem digital (ou o tíquete em papel) no leitor de código de barras para ser liberado.

Já no avião, é comum encontrar funcionários solícitos, sorridentes e brincalhões. É uma marca da companhia, assim como ocorre com rivais low coast americanas, a exemplo da Frontier Airlines.

A configuração dos Airbus A320 da Allegiant Air é de três assentos para cada lado, com um bagageiro relativamente estreito em ambos os lados, no alto. Não há entretenimento a bordo.

Paulo Basso Jr. Detalhe de bagageiro a bordo da Allegiant Air

Como é voar de Allegiant Air

Passado o susto de perceber que os assentos não reclinam e são estreitos para as pessoas mais altas, os voos ocorreram sem problemas. A comunicação a bordo é boa, com promoções e serviço de alimentação oferecidos durante a viagem.

Tudo, à exceção de água, deve ser pago à parte. Dá para ver o cardápio no aplicativo. Há refrigerante, bebida alcoólica, salgadinhos e sanduíches. Uma Coca-Cola custa US$ 3. Uma cerveja, US$ 8.

As decolagens e pousos ocorreram normalmente. A limpeza a bordo, por sua vez, estava satisfatória. Um destaque negativo fica por conta das mesinhas, que são bem pequenas.

Paulo Basso Jr. Mesinha dentro dos aviões da Allegiant Air

Desembarque

Assim como ocorre em outros aviões low coast, é comum os comissários de bordo, de forma educada, solicitar que as pessoas fechem as janelas antes de sair de avião. Daí para frente, o procedimento de desembarque é normal.

Já saí de aviões da Allegiant Air em setores mais ou menos privilegiados dos aeroportos. Em Bentonville, por exemplo, o processo se dá sempre nos portões mais antigos, mas mesmo assim em fingers (uma vez só desci em um coredor no chão, ao lado da pista). Em Los Angeles, Nashville e Destin, sempre desembarquei em locais convencionais.

Conclusão: vale a pena voar de Allegiant Air?

A minha resposta é sim, vale a pena voar de Allegiant Air, desde que você esteja sem muitas bagagens e tenha certeza de que vai chegar a um local conveniente de acordo com os seus interesses.

Explico: para quem vai a Orlando, por exemplo, a companhia opera em um aeroporto regional, próximo a Daytona Beach e bem afastado das principais atrações da cidade. Assim, o valor de um táxi ou Uber até a Disney World pode deixar a viagem mais cara do que a oferecida por uma companhia que pouse no aeroporto principal, seguida do transporte até o hotel.

Fora isso, é preciso considerar que há algum desconforto pelo fato de os bancos serem estreitos e não reclinarem. Em viagens curtas, de até 2 horas, no entanto, isso não chega a ser um grande problema.

Fique de olho nisso antes de fazer as reservas e, se estiver OK com as condições oferecidas, aproveite os preços das passagens em promoção. Afinal, isso é, definitivamente, o melhor que a Allegiant Air oferece (assim como a educação de seus funcionários).