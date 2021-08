Amazon Prime divulga trailer de 'Cinderela'

04/08/2021 | 10:36



A expectativa para ver Camila Cabello como Cinderela é enorme e os fãs já podem ter uma "degustação''"da interpretação da cantora. Isso porque a Amazon Prime decidiu divulgar o primeiro trailer do longa nesta terça-feira, 3. O streaming deve passar a exibir o filme a partir do dia 3 de setembro. Trata-se de uma Cinderela com nova roupagem, querendo ser independente ao investir na produção de roupas. Camila será uma jovem ambiciosa, bem diferente da humilde protagonista da animação original. Além disso, outra diferença é que Cinderela terá um "fado madrinho", ou padrinho, interpretado pelo ator Billy Porter, que irá realizar os desejos da jovem. Clique aqui para assistir ao trailer.