Vale: acordo de trabalho em Sudbury foi aprovado e atividades retornam no dia 9

04/08/2021 | 10:15



A Vale informa que um novo acordo coletivo de trabalho de 5 anos foi aprovado com os funcionários em Sudbury, em Ontário, no Canadá. Os trabalhadores retornarão às atividades na semana do dia 9 de agosto, encerrando a interrupção iniciada no dia 1º de junho, segundo o comunicado da companhia.

A mineradora esclarece que o novo acordo, estabelecido com a United Steelworkers (USW) Local 6500, representante dos funcionários, entra em vigor de imediato. Após à retomada das atividades na próxima semana, o "ramp-up" da produção será iniciado nas semanas adiante.

"Esse resultado reflete meses de trabalho árduo e compromisso de ambas as partes e uma demonstração genuína para a conclusão das negociações de forma favorável", afirma a empresa. No documento, a Vale reafirma seu compromisso com a sustentabilidade de longo prazo do seu negócio de metais básicos e de suas operações de Ontário. A mineradora produz níquel nessa região do Canadá.