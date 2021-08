Ariadna Arantes tieta cantor Leonardo em rodoviária e brinca: - Rico também anda de ônibus, tá?

04/08/2021 | 10:10



Quem disse que as celebridades também não andam de ônibus? Na madrugada da última terça-feira, dia 3, Ariadna Arantes mostrou aos seguidores que sim, até mesmo os mais famosos acabam optando por esse tipo de transporte! Isso porque a ex-participante de No Limite e do BBB flagrou o cantor Leonardo embarcando em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro na rodoviária do Tietê, em São Paulo.

Através do Stories do Instagram, a maquiadora relatou que havia visto o artista enquanto comprava passagens no mesmo guichê que ele, e que voltou a vê-lo enquanto se preparava para entrar no ônibus:

- Eu na rodoviária de São Paulo voltando para o Rio de Janeiro e quem eu encontro do meu lado comprando uma passagem para ir de ônibus pro Rio, mas com esse ônibus aqui? O Leonardo. Fiquei louca para pedir uma foto, adoro a vibe dele, mas fiquei morrendo de vergonha.

A moça ainda mostra algumas imagens do cantor diante do ônibus, que parece ser do modelo que oferece assentos tipo cama na parte inferior. Nas imagens, ele conversa com algumas outras pessoas antes de embarcar. Ariadna, por sua vez, escreveu as imagens que estava sim tietando o famoso, e elogiou a postura de Leonardo:

- Está vendo quando o povo fala, rico também anda de ônibus, tá? Olha lá ele subindo no ônibus. Tá vendo, pega aí o Rio-São Paulo de ônibus. Leonardo, milionário, famoso, andando de ônibus. Exemplo! Ainda por cima cantor.

Será que Leonardo já teve que correr para não perder o ônibus também?