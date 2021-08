Em vídeo, Walkyria Santos lamenta a morte do filho: - Uma dor que só quem sente vai entender

04/08/2021 | 10:10



Walkyria Santos usou o Instagram Stories para lamentar a morte do filho, Lucas. Na última terça-feira, dia 3, o falecimento do jovem de 16 anos de idade foi comunicado na rede social da cantora.

Horas depois, a artista publicou um vídeo em que conta mais detalhes sobre a triste situação. Walkyria começa dizendo que o filho sofreu ataques de ódio na web após publicar um vídeo no TikTok. Lucas chegou a publicar outro vídeo para explicar a situação. Ele disse que apenas fez um vídeo de brincadeira ao lado de outro jovem, e que ambos eram heterossexuais. No entanto, o material gerou grande repercussão.

- Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Como vocês já estão vendo, ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam engraçado, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida.

Em seguida, ela afirma que já havia levado o filho para o psicólogo:

- Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão. Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado ao psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele. Mas foi só isso [ela faz um gesto de pouco com os dedos], foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento, que fizeram com que ele chegasse a esse ponto.

Por fim, Walkyria concluiu:

- Este casaco ele usou ontem. Foi a última roupa que ele usou e tem o cheiro dele. Ai meu Deus. Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem, que essa internet está doente. Quando as pessoas estão um pouco fracas e não se aguentam, que vocês vigiem.