Realme oferece até R$ 400 de desconto em promoção do Dia dos Pais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/08/2021 | 09:48



A Realme e a Americanas S.A. se uniram para disponibilizar uma promoção do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8). São quatro opções de smartphones com descontos de até R$ 400. Os aparelhos podem ser adquiridos nos sites da Americanas, do Submarino e Shoptime. Confira!

Realme 7

O Realme 7 vem com câmera digital de 64 megapixels, que permite tirar fotos com uma resolução de 9216 x 6912 pixels e gravar vídeos em 4K com a resolução de 3840 x 2160 pixels. A grande tela de 6,5 polegadas também chama atenção. Está disponível nas cores Azul Névoa e Prata Radiante por R$ 1.699 e R$ 1.599 à vista, respectivamente.

Realme 7 Pro

O diferencial deste aparelho é o carregador SuperDart Charge de 65W, que pode alimentar a bateria de 4.500 mAh em apenas 34 minutos. Tudo isso mantendo o telefone frio. Na promoção do Dia dos Pais é possível encontrá-lo nas cores Azul Névoa e Prata Radiante por R$ 1.999. Valor é praticado no pagamento a prazo ou à vista.

Realme 7 5g

Conhecido por ser um aparelho compatível com tecnologia 5G com um dos melhores custo-benefício do mercado. O Realme 7 5G tem display de 120 Hz, que promete uma boa experiência para consumo de vídeos e jogos, além de ser equipado com carregador de 30 W e bateria de 5.000 mAh – que dura mais de um dia. Ele traz ainda quad-câmera de 48 MP, com lentes grande-angular e supermacro. Pode ser encontrado na cor Prata por R$ 1.999.

Realme 8 pro

Esta promoção do Dia dos Pais é ideal para os genitores que amam fotografia. Isso porque tem câmera com sensor principal de 108 MP, que traz modos únicos como Video Tilt-shift Time-lapse (registra o mundo como se estivesse em miniatura) e In-Sensor Zoom (tecnologia permite tirar oito fotos rapidamente e sintetizá-las para aprimorar a nitidez). O realme 8 Pro ainda vem com bateria de 4.500 mAh e acompanha um carregador de 65W. Disponível nas cores Preto Infinite e Azul Infinite por R$ 2.199.