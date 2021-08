Mesmo com polêmicas na realeza, Meghan Markle recebe homenagem da Rainha Elizabeth II ao completar 40 anos de idade

04/08/2021 | 09:10



Meghan Markle completa 40 anos de idade nesta quarta-feira, dia 4! E mesmo com todas as últimas polêmicas da realeza, a esposa de príncipe Harry foi homenageada pela Rainha Elizabeth II, por príncipe William e Kate Middleton além de príncipe Charles e da esposa, Camilla.

No Instagram Stories e no Twitter da família real, foram publicadas três fotos de Meghan - duas ao lado de Harry e uma junto com a Rainha Elizabeth II, com a seguinte legenda:

Desejando à Duquesa de Sussex um feliz aniversário hoje!

Kate Middleton e príncipe William também usaram as mesmas redes sociais para publicar uma imagem de Meghan e escrever uma homenagem para esta data especial:

Desejando um feliz 40º aniversário para a Duquesa de Sussex!

Além disso, Príncipe Charles e Camilla também homenagearam a esposa de príncipe Harry:

Desejando à Duquesa de Sussex um feliz 40º aniversário!

Será que com isso agora vem uma trégua?