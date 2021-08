MasterChef tem participação de Fabiano Menotti e Naiara Azevedo, pai de Henrique Fogaça e eliminação de participante que já havia sido salvo

04/08/2021 | 09:10



O episódio do MasterChef Brasil da noite da última terça-feira, dia 3, deu o que falar e marcou pelas participações especiais, contando com a presença de Fabiano Menotti e Naiara Azevedo na primeira prova e, depois, do pai de Henrique Fogaça na prova de eliminação, o que rendeu muita emoção nos participantes e em Ana Paula Padrão, que foi às lágrimas com o patriarca da família do chef.

Logo no começo do prorama, os participantes foram separados em três equipes após a chegada dos convidados cantores. José Sérgio foi escolhido pelos chefs para ser o capitão do time azul e os participantes restantes se dividiram em duas outras equipes, uma liderada por André (equipe vermelha) e outra por Tiago (equipe amarela). Na disputa, eles tiveram que preparar um T-Bone, uma peça de carne, na churrasqueira. A vitória ficou pelo time liderado por Tiago.

Com isso, os outros dois times disputaram de novo, mas dessa vez com a ajuda de Naiara Azevedo e Fabiano na cozinha. Os cantores foram convocados para participar do segundo desafio da noite, que também envolveu a preparação de uma peça de carne. Naiara ficou com o time vermelho, enquanto Fabiano foi para o azul, sendo que a segunda teve a carne elogiada e venceu a prova. Com o resultado, os participantes do time vermelo foi para a prova de eliminação.

Ao anunciar o prato da disputa, Henrique Fogaça revelou ser uma receita em homenagem ao pai, e foi aí que ele foi surpreendido pela presença do patriarca no programa:

- Um peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon, disse ele ao apresentar o desafio aos participantes.

Então, o pai dele entrou na cozinha e disse:

- Sempre foi um filho muito querido e um pai amoroso

- Filho da p**a esse pessoal do MasterChef, brincou o jurado com a surpresa.

Na prova, Isabella apresentou o melhor prato e também se salvou da eliminação. Amanda e Cristina acompanharam a participante após elogios dos chefs na prova. Assim, com uma votação por oito a sete definiu que o mezanino salvaria André, levando Helena e Antonio para a possível eliminação. Assim, o analista de marketing foi o eliminado no quinto episódio, tendo recebido críticas dos jurados após errar a reprodução do prato proposto por Fogaça.

Lembrando que em outro episódio foi ele o salvo pelo mezanino, se safando da eliminação. Mas agora não deu para ele!