Após trocar carinhos em iate, Neymar posta foto com possível affair em Ibiza

04/08/2021 | 09:10



Parece que está mesmo rolando! Depois de ser flagrado trocando carinhos com Bruna Biancardi, influenciadora digital que chegou a ser confundida com Bruna Marquezine, Neymar Jr. foi às redes sociais e publicou uma foto marcando a morena. Ao lado de amigos e de Bruna, o craque escreveu apenas Bonde na legenda do Stories do Instagram, mas fez com que muitas pessoas ficassem felizes com o possível romance.

E tem mais: Biancardi também teria feito com que os rumores de um envolvimento com Neymar aumentassem após postar um clique ao lado do jogador de futebol. No entanto, depois a imagem foi apagada por ela.

E aí, será que esse tal affair agora vinga?