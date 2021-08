Suspensão de importações da BRF pela China se deu por problemas no transporte

04/08/2021 | 08:49



O Ministério da Agricultura afirmou, em nota, que a suspensão, por parte da China, das importações de carnes de frango e suína da unidade da BRF em Lucas do Rio Verde (MT) ocorreu por causa de problemas identificados no transporte dos produtos até o país asiático. Segundo a pasta, a informação foi dada por uma autoridade chinesa nesta terça-feira, 3, após a publicação do embargo no site oficial da Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês).

"A empresa irá elaborar plano de ação para evitar que fatos como esses voltem a ocorrer e essa informação será encaminhada às autoridades chinesas com a agilidade necessária", acrescentou no comunicado.

Mais cedo, a BRF informou que soube da decisão por meio do site da Gacc e que tomará as medidas cabíveis e "trabalhará na reversão da situação com as autoridades chinesas e brasileiras". Até o momento da publicação anterior, a empresa ainda não havia sido notificada oficialmente pelas autoridades chinesas.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou, em nota, que vai apoiar a BRF na reversão da suspensão de importações da sua unidade de Lucas do Rio Verde pela China. "A ABPA reforça os elevados padrões de qualidade do setor e da BRF e a excelência dos produtos brasileiros exportados para mais de 150 nações nos cinco continentes, apoiando a segurança alimentar de milhões de pessoas em todo o mundo", afirmou a entidade. E acrescentou que confia que as exportações para o mercado chinês serão restabelecidas em breve.