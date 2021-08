Saúde medalha de ouro

Do Diário do Grande ABC



Tornou-se quase um mantra a afirmação de que notícia boa não vende jornal. A manchete de hoje deste Diário mostra que as boas ações devem sim se sobrepor ao que é negativo. E que, em meio à pandemia de Covid-19, até as frases que pareciam absolutas podem ser transformadas, assim como foram as vidas de milhares de pessoas em razão da doença.



Saber que Ribeirão Pires está em vias de , no sábado, ser a primeira cidade do Estado de São Paulo a vacinar toda a população acima dos 18 anos com a primeira dose é fato que merece ser destacado e que dá esperanças de dias melhores às pessoas que moram não apenas no município, mas também aos que residem nas cidades vizinhas. É acontecimento que dá orgulho e justifica a publicação em lugar de destaque na Primeira Página deste Diário.



Principalmente se comparado com dias anteriores, em que muitos ribeirão-pirenses sofriam às portas do hospital de campanha montado no Complexo Ayrton Senna na torcida por parentes que ali lutavam pela vida. E, pior, enquanto outros definhavam em enfermarias à espera de leitos de UTI em uma desesperadora fila que, muitas vezes, só andava quando alguém perdia a batalha para o coronavírus.



Ribeirão Pires, assim como na clássica poesia de Paulo Vanzolini, ‘levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima’. Foi ao fundo do poço, mas os responsáveis pela saúde conseguiram traçar estratégia que se mostrou extremamente eficaz na distribuição dos imunizantes.



Às vésperas de alcançar a meta, os dirigentes do município já fazem planos para assistir aos jovens de 12 a 17 anos, que contarão com atendimento diferenciado. Ao invés do posto montado em um ponto fixo, serão orientados a procurar as unidades de saúde. Dessa forma, além de se proteger contra a Covid, poderão receber medicamentos para combater outros males.



Fosse uma disputa olímpica, Ribeirão Pires mereceria receber a medalha de ouro.