São Bernardo FC estende vínculo do goleiro Gabriel Gasparotto

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/08/2021 | 17:30



Um dos principais responsáveis pelo título do São Bernardo FC no Campeonato Paulista da Série A-2 deste ano, que também devolveu o Tigre para a elite estadual em 2022, o goleiro Gabriel Gasparotto renovou contrato com o clube até o fim da temporada.

Ele já vinha treinando com o restante do elenco desde a reapresentação aurinegra em Atibaia, há três semanas. Mas, apenas nesta terça-feira, teve documentação regularizada e nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Gabriel Gasparotto foi o único jogador do São Bernardo FC a atuar durante todo o tempo nas 21 partidas do Tigre na Série A-2. Sua atuação no segundo e decisivo jogo da final contra o Água Santa, no Canindé, foi fundamental para que a agremiação são-bernardense faturasse o bicampeonato.



Com a definição da permanência de Gasparotto e a contratação do experiente Oliveira, 39 anos, o São Bernardo FC tem forte dupla de goleiros para a Copa Paulista. No elenco, ainda conta com o jovem Paulo Vitor, 19 anos.