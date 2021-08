Dubai está aberto para brasileiros: veja 10 atrações do emirado

Redação

Do Rota de Férias



03/08/2021 | 17:56



Dubai está aberto para brasileiros que apresentam teste negativo PCR-RT desde o fim de maio, embora os voos da Emirates desde São Paulo e Rio de Janeiro para lá sigam suspensos. Quem planeja ir ao emirado fazendo conexão em outro destino, como a Turquia ou o Catar, porém, já pode se planejar e colocar no roteiro as atrações que não pode deixar de conhecer ao chegar lá.

Dubai está aberto para brasileiros

A notícia de que Dubai está aberto para brasileiros aumentou a procura de pacotes rumo ao destino. Antes de fazer as malas, no entanto, é importante se aprofundar um pouco mais na história local.

Com pouco mais de 900 mil habitantes, de maioria deles de origem islâmica, Dubai é uma das sete cidades-estado que compõem os Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio.

Erguido em pleno deserto dos Emirados Árabes Unidos, o local desabrocha como uma espécie de “ilha da fantasia”, pensada cada vez mais para os turistas. A antiga pequena aldeia de pescadores e coletores de pérolas, que na década de 50 não tinha sequer energia elétrica, transformou-se nas últimas décadas em um dos destinos mais atraentes do planeta. E não falta o que fazer por lá.

10 atrações em Dubai

Como Dubai está aberto para brasileiros, na hora de planejar um roteiro na região, considere as seguintes atrações:

Burj Khalifa

Ahmed Galal on Unsplash

O prédio mais alto do mundo tem 828 metros de altura. De tão alto, dá para avistá-lo a 100 km de distância. Vale apena contemplar o panorama do deque de observação no 124º andar.

Dubai Mall

O Burj Khalifa abriga o maior shopping do mundo: o Dubai Mall. O empreendimento parece uma pequena cidade, com um rinque olímpico de patinação no gelo, parques temáticos cobertos, 1.200 lojas de grife e um aquário.

Dubai Marina

Divulgação

O distrito de Dubai Marina abriga a maior ilha já feita pelo homem no mundo: a The Palm Jumeirah, que tem formato de uma palmeira. O local conta com um luxuoso hotel, chamado Atlantis The Palm Hotel. Mesmo de longe, dá para fazer lindas fotos da estrutura.

Jumeirah Open Beach

Também chamada de Jumeirah Open Beach, esta praia conta com uma longa faixa de areia contornada por um calçadão. Tem ótima estrutura para famílias, incluindo playgrounds. Uma vez na região, aproveite para visitar a Mesquita de Jumeirah.

Madinat Jumeirah

Este souk é um mercado colorido e vibrante. Suas lojas têm muitos objetos incomuns e tradicionais da região. Das gôndolas que circulam placidamente pelos canais do complexo, avista-se o Burj Al Arab.

Burj Al Arab

Divulgação

Cartão-postal por excelência de Dubai, este hotel tem formato de um barco a vela, que “flutua” pelas água do Golfo Pérsico. Vale a pena fazer uma visita e ver as paredes revestidas de ouro 24 quilates – ou, então, experimentar um jantar romântico em um restaurante subaquático.

Gold Souk

Este mercado reúne 20 toneladas de ouro exibidas em mais de 300 vitrines. Há ainda brincos de diamante, gigantescos colares indianos de casamento e anéis suntuosos. Uma vez na região, explore as ruas da velha Dubai e observe alguns dhows (veleiros de madeira tradicionais do Golfo Pérsico).

Centro para o Entendimento Cultural Sheikh Mohammed

Esta é uma oportunidade única de aprender mais sobre os costumes muçulmanos. Os visitantes são recepcionados com um almoço típico, servido sobre tapetes e almofadas, bem à moda árabe, e depois podem conversar com os anfitriões.

Museus

Não faltam grandes museus da região. Tem o Al-Ahmadiya School (do outro lado do Creek), o Dubai Museum, que se aprofunda na história e cultura locais, e o Heritage House.

Tour no deserto

Alina Grubnyak on Unsplash

Normalmente, os tours pelo deserto local são realizados em carros off-road e incluem um jantar típico em acampamentos confortáveis montados no meio das dunas. Durante o passeio dá para ver danças árabes e shows musicais e fazer tatuagens de henna. Aproveite que Dubai está aberto para brasileiros e não perca.

Onde ficar em Dubai

Fairmont The Palm

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FAIRMONT THE PALM (@fairmontthepalm)

É perfeito para famílias, com quartos confortáveis, spa, piscinas de frente para o mar e restaurantes excepcionais.

—

Burj Al Arab

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Burj Al Arab (@burjalarab)

É o único sete estrelas do mundo. Trata-se do maior símbolo de Dubai, o prédio que parece um barco à vela erguido sobre o mar. Mesmo que não é hóspede pode passar por lá para visitar as áreas comuns e ver toda a opulência do empreendimento.

—

Fairmont Dubai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fairmont Dubai (@fairmontdubai)

Tem quartos modernos, ambiente futurista e está bem localizado na Sheikh Zayed Road.

—

Armani Hotel Dubai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armani Hotel Dubai (@armanihoteldxb)

É o primeiro hotel do mundo exclusivamente desenhado e desenvolvido pelo estilista Giorgio Armani. Funciona dentro do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo.

—